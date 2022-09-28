В Гатчине неизвестные подорвали машину российского блогера Андрея Нифёдова

Неизвестные подорвали в Гатчине автомобиль видеоблогера Андрея Нифёдова, который проходил свидетелем по делу Юрия Хованского об оправдании терроризма. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".





Ориентировочно вчера, 27 сентября, в 20:00 Нифёдов услышал два хлопка и сработавшую сигнализацию автомобиля, а затем позвонил в полицию. Возле машины была обнаружена воронка диаметром 30 сантиметров и бумажный пакет с маркировкой 50-граммовой петарды. В результате оказались повреждены капот и лобовое стекло автомобиля, сам Нифёдов не пострадал.

Полицейские уже ищут подорвавших машину блогера. Указывается, что по виду им примерно 17–20 лет, они были в масках и с рюкзаками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Сам Нифёдов рассказал в телеграм-канале, что на месте происшествия работало множество сотрудников разных служб.

"Тут у меня около полсотни разных служб всех мастей. Всё проверяют, измеряют. Криминалисты, баллистики, спецура. Обещают в обиду не дать. Поспать вряд ли выйдет", — написал видеоблогер.