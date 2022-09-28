В Гатчине неизвестные подорвали машину российского блогера Андрея Нифёдова
Неизвестные подорвали в Гатчине автомобиль видеоблогера Андрея Нифёдова, который проходил свидетелем по делу Юрия Хованского об оправдании терроризма. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".
Ориентировочно вчера, 27 сентября, в 20:00 Нифёдов услышал два хлопка и сработавшую сигнализацию автомобиля, а затем позвонил в полицию. Возле машины была обнаружена воронка диаметром 30 сантиметров и бумажный пакет с маркировкой 50-граммовой петарды. В результате оказались повреждены капот и лобовое стекло автомобиля, сам Нифёдов не пострадал.
Полицейские уже ищут подорвавших машину блогера. Указывается, что по виду им примерно 17–20 лет, они были в масках и с рюкзаками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Сам Нифёдов рассказал в телеграм-канале, что на месте происшествия работало множество сотрудников разных служб.
"Тут у меня около полсотни разных служб всех мастей. Всё проверяют, измеряют. Криминалисты, баллистики, спецура. Обещают в обиду не дать. Поспать вряд ли выйдет", — написал видеоблогер.
Ранее в Тольятти задержали забросавшего мэрию коктейлями Молотова поджигателя. Им оказался 35-летний менеджер местной туристической фирмы Павел К. В своё оправдание он говорит, что всего лишь хотел выразить протест.
Лайф напоминает, что блогера Юрия Хованского, по чьему делу Нифёдов проходил свидетелем, задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня 2021 года. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она была посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержала призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. 29 декабря Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а затем продлил эту меру пресечения. В июле этого года второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма.
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