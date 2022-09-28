Песков: РФ помнит слова Байдена, пообещавшего избавиться от "Северного потока – 2"
В Москве помнят слова президента США Джо Байдена, заявившего в феврале о необходимости избавиться от "Северного потока – 2", но не знают, что имел в виду американский президент. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы помните заявления президента США, которые были сделаны ещё в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока – 2"? Что имел в виду президент США, мы не знаем", — сказал Песков журналистам, комментируя информацию о якобы причастности России к происшествиям на газопроводах "Северный поток".
Ранее Песков напомнил, что газ, который прямо сейчас утекает из "Северного потока", стоит очень дорого. Случившееся на трубопроводах представляет большую проблему для России, добавил он.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Flickr / The White House