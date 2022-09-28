Песков: РФ помнит слова Байдена, пообещавшего избавиться от "Северного потока – 2"

В Москве помнят слова президента США Джо Байдена, заявившего в феврале о необходимости избавиться от "Северного потока – 2", но не знают, что имел в виду американский президент. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы помните заявления президента США, которые были сделаны ещё в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока – 2"? Что имел в виду президент США, мы не знаем", — сказал Песков журналистам, комментируя информацию о якобы причастности России к происшествиям на газопроводах "Северный поток".