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28 сентября, 10:15

Зубами выгрыз свободу: Кот-патриот сбежал от россиян у границы с Грузией

Кот сбежал из переноски на КПП Верхний Ларс у границы с Грузией

<p>Сбежавший кот по кличке Лис. © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / nprovotorova</p>

Сбежавший кот по кличке Лис. © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / nprovotorova

На КПП Верхний Ларс в Северной Осетии уже несколько дней стоят многокилометровые пробки и очереди из желающих уехать в Грузию. Нервы сдали даже у кота — пушистик перегрыз переноску и попросту сбежал на волю. Стоит отметить, что животное перевозили в Грузию не сами хозяева, а их знакомые. Сейчас владелица сбежавшего кота по кличке Лис бьёт тревогу в соцсетях и просит о помощи.

Хозяйка Лиса бросила клич о помощи в соцсетях. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / nprovotorova.

"Наш кот нашёл приключения на свой зад. Перегрыз переноску и сбежал на российской границе. Если вы там вдруг увидите кота в синей шлейке в районе дьюти-фри, это наш", — сообщила хозяйка пушистика.

Сейчас Лиса разыскивают по всем окрестностям КПП. Одни видели, как он убежал в горы, другие в волонтёрских телеграм-чатах пишут, что заметили кота с российской стороны возле дьюти-фри.

Повестки на КПП Верхний Ларс теперь будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву

Повестки на КПП Верхний Ларс теперь будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные "бизнесмены" нашли оригинальный способ пересечь границу между Россией и Грузией в районе КПП Верхний Ларс. Сделать это всем стоящим в очереди они предлагают на вертолёте за достаточно солидное вознаграждение.

Наталья Исакова

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