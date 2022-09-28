Зубами выгрыз свободу: Кот-патриот сбежал от россиян у границы с Грузией

На КПП Верхний Ларс в Северной Осетии уже несколько дней стоят многокилометровые пробки и очереди из желающих уехать в Грузию. Нервы сдали даже у кота — пушистик перегрыз переноску и попросту сбежал на волю. Стоит отметить, что животное перевозили в Грузию не сами хозяева, а их знакомые. Сейчас владелица сбежавшего кота по кличке Лис бьёт тревогу в соцсетях и просит о помощи.

Хозяйка Лиса бросила клич о помощи в соцсетях. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / nprovotorova.

"Наш кот нашёл приключения на свой зад. Перегрыз переноску и сбежал на российской границе. Если вы там вдруг увидите кота в синей шлейке в районе дьюти-фри, это наш", — сообщила хозяйка пушистика.

Сейчас Лиса разыскивают по всем окрестностям КПП. Одни видели, как он убежал в горы, другие в волонтёрских телеграм-чатах пишут, что заметили кота с российской стороны возле дьюти-фри.