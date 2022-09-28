В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с главами ЛНР и ДНР
Песков: Путин в любом случае проведёт встречи с главами ЛНР и ДНР
Общение президента РФ Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоится в любом случае. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы сообщим, как только они (встречи с главами ЛНР и ДНР. — Прим. Лайфа) встанут в график и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.