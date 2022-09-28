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28 сентября, 10:26

В Абхазии высказались о вероятности войны с Грузией

Глава МИД Абхазии Ардзинба считает, что соглашение с Грузией о неприменении силы стало бы гарантией мира

Власти Абхазии будут оценивать вероятность войны с Грузией как высокую до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы. Об этом заявил в интервью РИА "Новостям" в среду глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

Он отметил, что очередной раунд Женевских дискуссий с участием обеих стран должен состояться в начале октября. И это, по мнению министра, стало бы "прекрасной возможностью" подписать соглашение о неприменении силы.

"Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение", — добавил Ардзинба.

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Напомним, что в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик, при помощи "мирной и разумной политики".

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ТАСС / Александр Климчук

Марина Калегина

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