В Абхазии высказались о вероятности войны с Грузией
Глава МИД Абхазии Ардзинба считает, что соглашение с Грузией о неприменении силы стало бы гарантией мира
Власти Абхазии будут оценивать вероятность войны с Грузией как высокую до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы. Об этом заявил в интервью РИА "Новостям" в среду глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
Он отметил, что очередной раунд Женевских дискуссий с участием обеих стран должен состояться в начале октября. И это, по мнению министра, стало бы "прекрасной возможностью" подписать соглашение о неприменении силы.
"Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение", — добавил Ардзинба.
Напомним, что в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик, при помощи "мирной и разумной политики".
ТАСС / Александр Климчук