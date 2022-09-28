ВС РФ ударили по пункту ремонта техники Киева на заводе "Энергомехкомплект" в Запорожье
Российские военные ударили по пункту ремонта техники ВСУ на заводе "Энергомехкомплект" в Запорожье. В результате было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, в числе которых две американские гаубицы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "Энергомехкомплект" уничтожено десять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ ликвидировали более 150 украинских военных в Харьковской области. Удар был нанесён по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Также уничтожено 12 единиц бронетехники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ