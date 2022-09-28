ВС РФ уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области
Вооружённые силы России уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Николаевской области. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Весёлое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он.
Ранее МО РФ заявило о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ потеряли более 70 человек и вооружение.
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