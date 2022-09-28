ВС РФ уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области

Вооружённые силы России уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Николаевской области. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Весёлое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он.