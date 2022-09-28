Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

"Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока ещё остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", — указали в посольстве.