Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию
Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
"Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока ещё остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", — указали в посольстве.
В дипмиссии также уверяют, что Россия может отказаться признать американское гражданство граждан с двумя паспортами, отказать им в доступе к консульской помощи, воспрепятствовать их выезду из России и призвать таких граждан на военную службу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что США всё больше стремятся к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта. По словам представителя Кремля, это чрезвычайно опасно.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова