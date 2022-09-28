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28 сентября, 10:34
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Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

"Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока ещё остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", — указали в посольстве.

В дипмиссии также уверяют, что Россия может отказаться признать американское гражданство граждан с двумя паспортами, отказать им в доступе к консульской помощи, воспрепятствовать их выезду из России и призвать таких граждан на военную службу.

Москва и Вашингтон призывают друг друга успокоиться

Москва и Вашингтон призывают друг друга успокоиться

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что США всё больше стремятся к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта. По словам представителя Кремля, это чрезвычайно опасно.

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АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Артур Лапсаков

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