МО РФ заявило о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, в результате потери ВСУ составили более 70 человек.

"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — сказал он.