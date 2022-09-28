МО РФ заявило о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении
При неудачном наступлении на Красный Лиман ВСУ потеряли более 70 человек
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, в результате потери ВСУ составили более 70 человек.
"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — сказал он.
А 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении.
Getty Images / Metin Aktas