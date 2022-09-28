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Опубликовано 28 сентября 2022, 10:31
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МО РФ заявило о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении

При неудачном наступлении на Красный Лиман ВСУ потеряли более 70 человек

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, в результате потери ВСУ составили более 70 человек.

"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — сказал он.

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А 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении.

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Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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