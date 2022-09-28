В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранец Кривой
Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже иностранца Владислава Кривого. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции. При этом в суде не поделились информацией о том, гражданином какой страны является мужчина.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", — сообщили в суде.
Отметим, что было удовлетворено соответствующее ходатайство Федеральной службы безопасности. В соответствии с действующими законами Кривому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Ранее ФСБ задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за сбор секретных данных. Дипломат попался с поличным при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморье. Тацунори объявили персоной нон грата и предписали в течение 48 часов покинуть Россию. 28 сентября стало известно, что задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья, чтобы покинуть РФ.
ТАСС / Валерий Шарифулин