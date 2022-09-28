В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранец Кривой

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже иностранца Владислава Кривого. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции. При этом в суде не поделились информацией о том, гражданином какой страны является мужчина.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", — сообщили в суде.