Задержанный ФСБ консул Японии покинул Владивосток
Задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья, чтобы покинуть РФ
Консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, который ранее был задержан за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья в Москву. Об этом сообщил руководитель представительства МИД в краевой столице Андрей Броварец.
"Покидает территорию России, как и было предписано", — сказал он в беседе с РИА "Новости", подтвердив вылет из Владивостока рейсом в Москву.
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что из российской столицы Тацунори направится на родину, предварительно, через Дубай.
Ранее ФСБ задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за сбор секретных данных. Дипломат попался с поличным при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморье. Тацунори объявили персоной нон грата и предписали в течение 48 часов покинуть Россию.
ФСБ России