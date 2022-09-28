Задержанный ФСБ консул Японии покинул Владивосток

Консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, который ранее был задержан за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья в Москву. Об этом сообщил руководитель представительства МИД в краевой столице Андрей Броварец.

"Покидает территорию России, как и было предписано", — сказал он в беседе с РИА "Новости", подтвердив вылет из Владивостока рейсом в Москву.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что из российской столицы Тацунори направится на родину, предварительно, через Дубай.