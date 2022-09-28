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28 сентября, 10:46

Российские ВКС ликвидировали свыше 100 военных из группы "Чайка" и 56-й бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили свыше 100 украинских военных из тактической группы "Чайка" и 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники", — сообщил он.

ВС РФ уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области

ВС РФ уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области

Ранее в Минобороны РФ заявили о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате потери ВСУ составили более 70 человек.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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