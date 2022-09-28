Российские ВКС ликвидировали свыше 100 военных из группы "Чайка" и 56-й бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили свыше 100 украинских военных из тактической группы "Чайка" и 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники", — сообщил он.