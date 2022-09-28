В Белоруссии объявили внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности 50-й авиабазы
В Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны республики.
"Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752 (50-я смешанная авиабаза. — Прим. Лайфа)", — сказано в записи.
Проходить проверка будет в течение месяца, добавили в ведомстве. В ходе неё будет отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки её боеготовности.
50-я смешанная авиабаза ВВС Белоруссии располагается на аэродроме Мачулищи под Минском.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования самолётов под ядерное оружие. По его словам, дальнейшие шаги Минска в этом направлении зависят от поведения Запада.
Telegram / Минобороны Белоруссии