В Белоруссии объявили внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности 50-й авиабазы

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны республики.

"Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752 (50-я смешанная авиабаза. — Прим. Лайфа)", — сказано в записи.

Проходить проверка будет в течение месяца, добавили в ведомстве. В ходе неё будет отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки её боеготовности.