"Дичь стала нормой": Инциденты на "Северных потоках" назвали абсолютно рукотворной историей
Эксперт Симонов назвал ЧП на "Северных потоках" абсолютно рукотворной историей
Инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются абсолютно рукотворной историей, и это к тому же уже признано официальными властями Дании. Об этом заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Лайфом.
"То есть там никакого землетрясения не было, аварий не было. Тем более на трёх нитках. То есть в этом плане мы точно знаем, что речь идёт о взрыве. <...> В моём понимании, конечно, это требует каких-то специальных подводных аппаратов. Но речь идёт фактически о теракте", — сказал эксперт.
Симонов отметил, что газопровод был подорван в территориальных водах двух стран и такого в истории Европы не было никогда, даже в холодную войну. Он также подчеркнул, что Швеция и Дания признают это, но просто боятся признать произошедшее терактом.
По словам собеседника Лайфа, пока в информационном пространстве существуют две версии произошедшего: трубопровод подорвали США или кто-то, кто связан с ними, либо же к атакам причастна Россия. При этом европейские журналисты пытаются продвигать именно второй вариант, указал Симонов.
"В Европе сейчас самой главной версией будет, что Россия сама себя выпорола. Взяла и сама взорвала газопровод, версия абсурдная, естественно", — подчеркнул наш собеседник.
Эксперт отметил, что США делают всё, чтобы Европа прекратила газовое сотрудничество с РФ. Вашингтон действует так уже 50 лет, а сейчас использует совершенно дикие инструменты, подчеркнул специалист.
"Видимо, мы сейчас в такую эпоху живём, когда дичь стала абсолютной нормой", — заключил Симонов.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Stefan Sauer