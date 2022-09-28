"Дичь стала нормой": Инциденты на "Северных потоках" назвали абсолютно рукотворной историей

Инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются абсолютно рукотворной историей, и это к тому же уже признано официальными властями Дании. Об этом заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Лайфом.

"То есть там никакого землетрясения не было, аварий не было. Тем более на трёх нитках. То есть в этом плане мы точно знаем, что речь идёт о взрыве. <...> В моём понимании, конечно, это требует каких-то специальных подводных аппаратов. Но речь идёт фактически о теракте", — сказал эксперт.

Симонов отметил, что газопровод был подорван в территориальных водах двух стран и такого в истории Европы не было никогда, даже в холодную войну. Он также подчеркнул, что Швеция и Дания признают это, но просто боятся признать произошедшее терактом.

По словам собеседника Лайфа, пока в информационном пространстве существуют две версии произошедшего: трубопровод подорвали США или кто-то, кто связан с ними, либо же к атакам причастна Россия. При этом европейские журналисты пытаются продвигать именно второй вариант, указал Симонов.

"В Европе сейчас самой главной версией будет, что Россия сама себя выпорола. Взяла и сама взорвала газопровод, версия абсурдная, естественно", — подчеркнул наш собеседник.

Эксперт отметил, что США делают всё, чтобы Европа прекратила газовое сотрудничество с РФ. Вашингтон действует так уже 50 лет, а сейчас использует совершенно дикие инструменты, подчеркнул специалист.