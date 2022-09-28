"У меня нет слов": Артист Полунин пожаловался на травлю после выступления под песню Shaman "Встанем"

Фонд культурных инициатив Узбекистана устроил скандал на выступлении российского артиста Сергея Полунина в Ташкенте из-за того, что тот танцевал под песню "Встанем" певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом танцор балета рассказал во "ВКонтакте".

В Ташкенте прервали выступление артистов под песню Shaman "Встанем". Видео © VK / Сергей Полунин~Sergei Polunin

Фонд культурных инициатив Узбекистана пригласил Полунина в Ташкент выступить на сцене Театра имени Алишера Навои. Однако, когда он станцевал соло, сотрудники организации стали возмущаться, что выступать под хит "Встанем" нельзя, а песню вообще нужно было сразу же выключить, как только она зазвучала.

"Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам их суточные. У меня просто нет слов", — рассказал Полунин.

Причём своё возмущение, подчеркнул артист, сотрудники фонда высказывали на повышенных тонах. В этой связи он призвал российское посольство в Узбекистане разобраться в произошедшем.