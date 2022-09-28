"Пришли к своей мечте": Денис Майданов заявил, что жители Донбасса отстояли право быть русскими

Жители Донбасса отстояли право быть русскими. Об этом заявил депутат Государственной думы певец Денис Майданов в колонке для РИА ФАН.

"Люди восемь лет воевали и пришли к своей мечте — стать частью России. Они это заслужили, отстояли право быть русскими и право выбирать, с какой страной связывать своё будущее", — подчеркнул он.

По мнению певца, референдумы по вхождению в состав РФ, которые состоялись в Донбассе, "изменят и нашу жизнь". Так, к гражданам РФ присоединятся настоящие патриоты, проникнутые идеей Русского мира и его независимости, уверен депутат. Майданов считает, что к нашей стране добавятся смелые люди, которые не будут бояться мобилизации. По его словам, жители Донбасса, которые с 2014 года до последнего "воюют за суверенитет", должны быть примером для тех, кто сейчас скрывается от призыва за границей.