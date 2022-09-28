"Пришли к своей мечте": Денис Майданов заявил, что жители Донбасса отстояли право быть русскими
Денис Майданов заявил, что жители Донбасса отстояли право быть русскими
Жители Донбасса отстояли право быть русскими. Об этом заявил депутат Государственной думы певец Денис Майданов в колонке для РИА ФАН.
"Люди восемь лет воевали и пришли к своей мечте — стать частью России. Они это заслужили, отстояли право быть русскими и право выбирать, с какой страной связывать своё будущее", — подчеркнул он.
По мнению певца, референдумы по вхождению в состав РФ, которые состоялись в Донбассе, "изменят и нашу жизнь". Так, к гражданам РФ присоединятся настоящие патриоты, проникнутые идеей Русского мира и его независимости, уверен депутат. Майданов считает, что к нашей стране добавятся смелые люди, которые не будут бояться мобилизации. По его словам, жители Донбасса, которые с 2014 года до последнего "воюют за суверенитет", должны быть примером для тех, кто сейчас скрывается от призыва за границей.
Также артист рассказал, что члены его семьи родились в Донбассе. Причём мама Майданова не понимала, зачем в школе преподают украинский язык, когда все вокруг говорят и пишут на русском. Певец также заметил, что слёзы людей на избирательных участках свидетельствуют о том, что их мечта наконец-то исполнилась. Депутат поздравил освобождённые регионы с тем, что в итоге победу одержали правда и справедливость.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
ТАСС / Алексей Коновалов