Глава Курской области объяснил громкие звуки в регионе работой авиации РФ
Громкие звуки в Курской области, которые обеспокоили жителей региона, связаны с работой российской авиации. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны", — отметил глава области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, оснований для беспокойства нет.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области. Атака велась из миномётов.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ