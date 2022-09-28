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28 сентября, 12:09

Глава Курской области объяснил громкие звуки в регионе работой авиации РФ

Громкие звуки в Курской области, которые обеспокоили жителей региона, связаны с работой российской авиации. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны", — отметил глава области.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, оснований для беспокойства нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области. Атака велась из миномётов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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