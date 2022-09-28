В МИД Финляндии заявили о причастности "госсубъекта" к ЧП с "Северным потоком"
За ЧП с "Северным потоком" стоит "некий государственный субъект". Об этом заявил глава финского МИД Пека Хаависто, отметив, что Хельсинки исследуют все передвижения судов в Балтийском море поблизости от трубопроводной инфраструктуры.
"Когда проводится операция такого масштаба, в ней должен быть замешан какой-то государственный субъект. Вот что я могу сказать об этом сейчас… Можно подумать, что такое ЧП с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, если будут найдены какие-либо следы виновника", — сказал министр в беседе с газетой Helsingin Sanomat.
Он отметил, что в Финляндии крайне озабочены случившимся. При этом Хельсинки понимают точку зрения Швеции и Дании, что это вопрос для всего ЕС, "когда возможна диверсия на ключевой энергетической сети", добавил глава МИД. Хаависто также заявил, что ничего не знает о поломках труб или подобных явлениях в водах Финляндии.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
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