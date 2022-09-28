В МИД Финляндии заявили о причастности "госсубъекта" к ЧП с "Северным потоком"

За ЧП с "Северным потоком" стоит "некий государственный субъект". Об этом заявил глава финского МИД Пека Хаависто, отметив, что Хельсинки исследуют все передвижения судов в Балтийском море поблизости от трубопроводной инфраструктуры.

"Когда проводится операция такого масштаба, в ней должен быть замешан какой-то государственный субъект. Вот что я могу сказать об этом сейчас… Можно подумать, что такое ЧП с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, если будут найдены какие-либо следы виновника", — сказал министр в беседе с газетой Helsingin Sanomat.