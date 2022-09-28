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28 сентября, 11:44

Украинцы просят Зеленского вернуть Незалежной ядерный статус

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении Украине ядерного статуса

Владимира Зеленского просят вернуть Украине ядерный статус — соответствующая петиция появилась на сайте президента Незалежной.

22 сентября на странице опубликовали петицию под названием: "Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставят нам ядерное оружие (попросить его у США)". Автор считает, что это необходимо для "ядерного сдерживания России". Просьба гражданина уже набрала более 200 голосов. При этом для того, чтобы её рассмотрел Зеленский, нужно 25 тысяч подписей.

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А ранее украинский блогер, кандидат исторических наук Сергей Климовский заявил, что Киев может взять ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.

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Александра Вишнякова

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