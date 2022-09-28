Украинцы просят Зеленского вернуть Незалежной ядерный статус

22 сентября на странице опубликовали петицию под названием: "Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставят нам ядерное оружие (попросить его у США)". Автор считает, что это необходимо для "ядерного сдерживания России". Просьба гражданина уже набрала более 200 голосов. При этом для того, чтобы её рассмотрел Зеленский, нужно 25 тысяч подписей.