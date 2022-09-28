Призывникам с жалобами на здоровье рассказали, как изменить группу годности

Военные комиссариаты скептически относятся к справкам из частных клиник, поэтому группа годности россиян, которых призвали в рамках частичной мобилизации, может быть изменена только при подтверждении диагноза и жалоб. Об этом сообщил врач и эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий в беседе с "Лентой.ру".

"У военкоматов есть соглашения об освидетельствовании военнообязанных с определёнными лечебными учреждениями, которым, скажем так, они верят", — отметил специалист.

По его словам, группу годности в военном билете могут изменить только при подтверждении диагноза и жалоб человека. Маловероятно, что на комиссию отправят россиян с плохим самочувствием. Однако если призывник подкрепит свои жалобы медицинским заключением, то это будет серьёзным поводом для проведения дополнительного обследования, а затем уже по результатам будет проведена военно-врачебная комиссия.