Призывникам с жалобами на здоровье рассказали, как изменить группу годности
Врач Броницкий: Военкоматы скептически относятся к справкам из частных клиник
Военные комиссариаты скептически относятся к справкам из частных клиник, поэтому группа годности россиян, которых призвали в рамках частичной мобилизации, может быть изменена только при подтверждении диагноза и жалоб. Об этом сообщил врач и эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий в беседе с "Лентой.ру".
"У военкоматов есть соглашения об освидетельствовании военнообязанных с определёнными лечебными учреждениями, которым, скажем так, они верят", — отметил специалист.
По его словам, группу годности в военном билете могут изменить только при подтверждении диагноза и жалоб человека. Маловероятно, что на комиссию отправят россиян с плохим самочувствием. Однако если призывник подкрепит свои жалобы медицинским заключением, то это будет серьёзным поводом для проведения дополнительного обследования, а затем уже по результатам будет проведена военно-врачебная комиссия.
Ранее портал "Объясняем.рф" сообщил, что мужчинам призывного возраста не ограничивали выезд из России. Там также уточнили, что в связи с частичной мобилизацией не планируется вводить ограничения на выдачу загранпаспортов.
ТАСС / Михаил Метцель