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28 сентября, 11:37

Захарова призвала Байдена ответить, причастны ли США к ЧП на "Северных потоках"

Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовал ли он угрозу покончить с "Северным потоком – 2", которую американский лидер озвучил в феврале. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", — написала она в телеграм-канале.

По словам дипломата, нужно нести ответственность за свои слова, ведь непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Захарова добавила, что "Европа должна знать правду".

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Напомним: ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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