Захарова призвала Байдена ответить, причастны ли США к ЧП на "Северных потоках"

Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовал ли он угрозу покончить с "Северным потоком – 2", которую американский лидер озвучил в феврале. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", — написала она в телеграм-канале.