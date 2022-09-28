Слишком быстро набирает: Спасённого на острове Диксон медведя посадили на диету

Находящийся в Московском зоопарке раненый белый медведь с острова Диксон уже набрал более 20 килограммов, поэтому животному скорректировали питание. Кроме того, теперь сотрудники дают ему еду не только в мисках, но и прячут в коробках, чтобы её было интереснее добывать. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе учреждения.

Медведю Диксону стали подавать еду не только в мисках, но и в коробках. Видео предоставлено Лайфу

При поступлении в зоопарк Диксон весил 108 килограммов, однако сейчас его вес составляет около 130 килограммов. При полученных косолапым повреждениях важно, чтобы он оставался в оптимальном весе, поэтому специалисты чётко выверяют его рацион.

"Из меню медведя убрали овсянку и заменили её на специальные — менее калорийные — гранулы на растительной основе. В них содержатся витамины и минералы. Также убрали бульон. Теперь животному дают больше рыбы, а варёное мясо используется в качестве поощрения на тренингах", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Спрятанную в коробки еду медведю подают на разных высотах, это стимулирует движение животного. Благодаря всем этим приёмам скрашивается быт Диксона и улучшается его психосоматическое состояние. Кроме того, врачи регулярно проводят с медведем тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щёточкой щекочут неподвижные лапы. На последних тренингах Диксон стал реагировать конечностями гораздо активнее.

"Сейчас мишка чувствует себя хорошо. У него есть поверхностная чувствительность лап. Мы всё же надеемся, что появится и глубокая отзывчивость на прикосновения. Надеемся, что всё будет хорошо", — сказал зоолог учреждения Иван Пажетнов.