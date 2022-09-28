РКН потребовал объяснить причины удаления VK и других российских приложений из Аpp Store

Роскомнадзор потребовал от американской компании Apple объяснить причины удаления из цифрового магазина App Store российских приложений. В списке — VK, "Домклик", "Юла", 2ГИС, Сбербанк, "Альфа-банк", ВТБ, Промсвязьбанк, "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и UTair.

"Такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, являются недопустимыми", — говорится в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что VK является популярнейшей соцсетью в России, ежемесячная аудитория которой составляет более 75 миллионов пользователей. Кроме того, приложения VK и почтового клиента Mail.ru согласно закону РФ подлежат обязательной предустановке на смартфоны.