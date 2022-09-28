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28 сентября, 11:24

РКН потребовал объяснить причины удаления VK и других российских приложений из Аpp Store

Роскомнадзор потребовал от американской компании Apple объяснить причины удаления из цифрового магазина App Store российских приложений. В списке — VK, "Домклик", "Юла", 2ГИС, Сбербанк, "Альфа-банк", ВТБ, Промсвязьбанк, "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и UTair.

"Такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, являются недопустимыми", — говорится в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что VK является популярнейшей соцсетью в России, ежемесячная аудитория которой составляет более 75 миллионов пользователей. Кроме того, приложения VK и почтового клиента Mail.ru согласно закону РФ подлежат обязательной предустановке на смартфоны.

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Напомним, сервисы "ВКонтакте" (основные приложения — VK и "ВК Музыка") внезапно пропали из App Store вечером 26 сентября. При этом причина их блокировки официально не называется. Ранее IT-эксперт Владимир Зыков назвал данную ситуацию "полнейшим беспределом".

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VK / ВКонтакте

Наталья Исакова

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