РКН потребовал объяснить причины удаления VK и других российских приложений из Аpp Store
Роскомнадзор потребовал от американской компании Apple объяснить причины удаления из цифрового магазина App Store российских приложений. В списке — VK, "Домклик", "Юла", 2ГИС, Сбербанк, "Альфа-банк", ВТБ, Промсвязьбанк, "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и UTair.
"Такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, являются недопустимыми", — говорится в сообщении ведомства.
Также там напомнили, что VK является популярнейшей соцсетью в России, ежемесячная аудитория которой составляет более 75 миллионов пользователей. Кроме того, приложения VK и почтового клиента Mail.ru согласно закону РФ подлежат обязательной предустановке на смартфоны.
Напомним, сервисы "ВКонтакте" (основные приложения — VK и "ВК Музыка") внезапно пропали из App Store вечером 26 сентября. При этом причина их блокировки официально не называется. Ранее IT-эксперт Владимир Зыков назвал данную ситуацию "полнейшим беспределом".
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