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28 сентября, 11:34

Житель Подмосковья до смерти забил байкера, въехавшего в припаркованное авто

В Подмосковье мотоциклиста насмерть забили битой после того, как он въехал в авто

Житель подмосковного Ногинска насмерть забил битой мотоциклиста после того, как тот въехал в его автомобиль. О подробностях инцидента рассказали в областном ГСУ СК РФ.

"24 сентября 2022 года 32-летний местный житель, передвигаясь на мотоцикле, совершил наезд на автомобиль, припаркованный возле дома в городе Ногинске, принадлежащий подозреваемому. В результате между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, вооружившись, предположительно, битой, нанёс множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего", — сообщили в ведомстве.

В смерти подозревается 41-летний местный житель, он уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В скором времени мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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