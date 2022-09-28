СБУ предъявила обвинения Пушилину, Сальдо, Стремоусову и Балицкому
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения сразу 16 лицам, причастным к организации референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В частности, обвинения были предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе Администрации Запорожской области Евгению Балицкому, его коллеге из Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Кириллу Стремоусову.
"Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", — указано в сообщении.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
ТАСС / Тришин Николай