НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 11:43

Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации

"Объясняем.рф": Максимальный возраст подпадающих под частичную мобилизацию рядовых — 50 лет

Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Вместе с тем существует приоритетный порядок призыва, по которому в первую очередь повестки вручаются рядовым и сержантам в возрасте до 35 лет, младшим офицерам — до 50 лет, а обладателям старших офицерских званий — до 55 лет.

"Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет", — разъясняется на портале.

"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров