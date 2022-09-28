Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации

Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Вместе с тем существует приоритетный порядок призыва, по которому в первую очередь повестки вручаются рядовым и сержантам в возрасте до 35 лет, младшим офицерам — до 50 лет, а обладателям старших офицерских званий — до 55 лет.