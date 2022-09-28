Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации
"Объясняем.рф": Максимальный возраст подпадающих под частичную мобилизацию рядовых — 50 лет
Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Вместе с тем существует приоритетный порядок призыва, по которому в первую очередь повестки вручаются рядовым и сержантам в возрасте до 35 лет, младшим офицерам — до 50 лет, а обладателям старших офицерских званий — до 55 лет.
"Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет", — разъясняется на портале.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
ТАСС / Донат Сорокин