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Опубликовано 28 сентября 2022, 14:52

В Госдуме отреагировали на идею освободить мобилизованных от штрафов за нарушения ПДД

Депутат Бессараб назвала условие освобождения мобилизованных от штрафов за нарушения ПДД

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на идею освободить мобилизованных россиян от штрафов за нарушения ПДД. В беседе с RT депутат отметила, что если речь идёт об административном правонарушении и отсутствии вреда участникам дорожного движения, то данная инициатива может быть "объективно необходимой мерой".

Бессараб также обратила внимание, что в первом чтении принят законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.

"Сегодня законопроект будет принят во втором чтении, будем надеяться, что и в окончательном, третьем чтении", — отметила парламентарий.

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Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести налог для неслуживших, чтобы покрыть кредитную амнистию. Парламентарий при этом уточнил, что решать задачу по определению нюансов предстоит Правительству РФ, а со стороны депутатов важна инициатива.

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Никита Осипов
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