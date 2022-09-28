В Госдуме отреагировали на идею освободить мобилизованных от штрафов за нарушения ПДД

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на идею освободить мобилизованных россиян от штрафов за нарушения ПДД. В беседе с RT депутат отметила, что если речь идёт об административном правонарушении и отсутствии вреда участникам дорожного движения, то данная инициатива может быть "объективно необходимой мерой".

Бессараб также обратила внимание, что в первом чтении принят законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.

"Сегодня законопроект будет принят во втором чтении, будем надеяться, что и в окончательном, третьем чтении", — отметила парламентарий.