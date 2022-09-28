Турция может стать посредником в создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стать посредником при создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

"Заявив, что соглашение об экспорте украинского зерна через Чёрное море работает, президент Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции и что предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным", — сказано в сообщении.

Кроме того, Эрдоган выразил глубокое удовлетворение тем, что обмен пленными между Москвой и Киевом, над которым они работали в течение длительного времени, успешно завершён.