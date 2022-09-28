ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" под Херсоном

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" в Алёшках — городе-спутнике Херсона. По данным местным властей, в момент обстрела внутри не было военных — только гражданские и персонал. К счастью, никто из них не погиб. Пострадало два человека — им уже оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых стабильное.