ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" под Херсоном

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" в Алёшках — городе-спутнике Херсона. По данным местных властей, в момент обстрела внутри не было военных — только гражданские и персонал. К счастью, никто из них не погиб. Пострадало два человека, им уже оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых стабильное.