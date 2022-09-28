ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" под Херсоном
ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" в Алёшках — городе-спутнике Херсона. По данным местных властей, в момент обстрела внутри не было военных — только гражданские и персонал. К счастью, никто из них не погиб. Пострадало два человека, им уже оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых стабильное.
Вадим Ильмиев оценивает обстановку около разрушенной гостиницы. Видео © Телеграм-канал Министерства здравоохранения Херсонской области
"В очередной раз Украина показала, как она любит жителей Херсонщины. Пострадали, к сожалению, мирные люди", — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
Напомним, что 25 сентября украинская армия нанесла ракетный удар из РСЗО HIMARS по другой гостинице, в центре Херсона. В результате погибло два человека, в том числе бывший нардеп Украины Алексей Журавко. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов.