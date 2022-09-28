Стало известно, могут ли призвать на службу россиян, чьи родственники служат в ВСУ
Наличие у россиян родственников в ВСУ не станет основанием для отсрочки от мобилизации
Подлежащих призыву российских граждан, у которых есть родственники на Украине и в том числе в рядах украинских вооружённых сил, не будут освобождать от мобилизации. Такие разъяснения дал портал "Объясняем.рф".
"Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации", — говорится в публикации.
Ранее портал "Объясняем.рф" также ответил на популярный вопрос о шансах мужчин призывного возраста выехать за пределы России.
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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov