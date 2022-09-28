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28 сентября, 12:31

В Одессе передумали сносить памятник Екатерине II

Украинские депутаты решили не сносить памятник Екатерине II в Одессе

<p>Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Депутаты Горсовета Одессы решили не сносить памятник российской императрице Екатерине II. Видео заседания обнародовано на сайте мэрии города.

"Решение не принято", — было сказано в ходе заседания.

Так, за проведение демонтажа и переноса памятника Екатерине II отдали голоса 17 депутатов (43,59%), а против выступил 21 (53,85%) парламентарий, один представитель власти воздержался от голосования. Депутат Андрей Вагапов на заседании обвинил российскую императрицу в уничтожении казачества, а затем выступил с предложением установить вместо памятника основателям Одессы монумент атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Парламентарий также предложил в дальнейшем рассмотреть возможность демонтажа.

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