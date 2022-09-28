В Одессе передумали сносить памятник Екатерине II

Так, за проведение демонтажа и переноса памятника Екатерине II отдали голоса 17 депутатов (43,59%), а против выступил 21 (53,85%) парламентарий, один представитель власти воздержался от голосования. Депутат Андрей Вагапов на заседании обвинил российскую императрицу в уничтожении казачества, а затем выступил с предложением установить вместо памятника основателям Одессы монумент атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Парламентарий также предложил в дальнейшем рассмотреть возможность демонтажа.