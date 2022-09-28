В ФРГ опасаются, что "Северные потоки" навсегда останутся непригодными для использования

По их мнению, если нитки трубопроводов не отремонтировать оперативно, то в конструкции попадёт слишком много солёной воды, которая впоследствии вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты МИД ФРГ, а также ряд других федеральных министерств в настоящее время обсуждают последствия произошедшего ЧП. В частности, к примеру, уже в ближайшее время планируется усилить контроль над территориальными водами Германии, а её суда будут более внимательно следить за маршрутами критически важной инфраструктуры.