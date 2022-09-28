В ФРГ опасаются, что "Северные потоки" навсегда останутся непригодными для использования
Tagesspiegel: В Германии считают, что все нитки "Северных потоков" останутся непригодными
Немецкие службы безопасности опасаются сценария, согласно которому три нитки морского газопровода "Северный поток" и трубопровод "Северный поток – 2" навсегда окажутся непригодными для использования. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.
По их мнению, если нитки трубопроводов не отремонтировать оперативно, то в конструкции попадёт слишком много солёной воды, которая впоследствии вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты МИД ФРГ, а также ряд других федеральных министерств в настоящее время обсуждают последствия произошедшего ЧП. В частности, к примеру, уже в ближайшее время планируется усилить контроль над территориальными водами Германии, а её суда будут более внимательно следить за маршрутами критически важной инфраструктуры.
Вместе с тем ожидается, что федеральные земли усилят охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Кроме того, немцы озабочены безопасностью строящихся в ускоренном порядке терминалов для приёма сжиженного природного газа.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
ТАСС / DPA / Stefan Sauer