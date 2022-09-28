Московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки
Собянин: Военкоматы Москвы отправили уведомления об отзыве ошибочно выписанных повесток
Военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве ошибочно выписанных повесток. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С учётом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учётных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России", — написал Собянин у себя в блоге.
Уведомления об отзыве ошибочных повесток были отправлены по результатам этой работы. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал, добавил градоначальник.
Также 26 сентября в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Данная работа будет проводиться в постоянном режиме, уточнил Собянин.
Ранее Лайф писал, что сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут. Также заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев рассказал, что мобилизация проходит без особой социальной напряжённости, а многие москвичи приходят в военкоматы добровольно, не дожидаясь повестки.
АГН "Москва"