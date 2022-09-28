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28 сентября, 12:42

Сенатор Ковитиди: Жители из освобождённых регионов доверили судьбы России

Жители республик Донбасса и освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей доверили свои судьбы России. Об этом в беседе с RT заявила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Так сенатор отреагировала на результаты подсчёта 100% голосов на референдумах по вхождению данных регионов в состав РФ.

"Мы должны будем понимать, как они будут жить завтра: это достаточно серьёзная работа. Естественно, особое внимание будет уделяться укреплению обороноспособности. Мы должны будем определить те предприятия, которые имеют значение для военно-промышленного комплекса", — сказала Ковитиди.

Сенатор обратила внимание на то, что поддержка большинством жителей решения войти в состав России была и в Крыму. По словам парламентария, в будущем должны произойти все процедурные шаги, закреплённые в Конституции РФ. Ковитиди отметила, что в этой связи важны правовая и социально-экономическая адаптации. Причём для этого нужно оценить все отрасли экономики, а также установить расходы на восстановление, заключила сенатор.

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Ранее депутат Государственной думы Денис Майданов заявил, что жители Донбасса отстояли право быть русскими. По его словам, люди восемь лет воевали и наконец-то пришли к своей мечте.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов

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