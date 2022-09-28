В Ижевске задержан директор ЧОПа, охранявшего атакованную школу
В Ижевске после стрельбы в школе задержан директор ООО "Частная охранная организация "Щит". Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.
"Сегодня в Индустриальный районный суд г. Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Частная охранная организация "Щит" Злобина А.", — сказано в записи.
Мужчина обвиняется в части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Судебное заседание, где задержанному изберут меру пресечения, пройдёт сегодня, 28 сентября.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.