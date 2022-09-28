В Ижевске задержан директор ЧОПа, охранявшего атакованную школу

В Ижевске после стрельбы в школе задержан директор ООО "Частная охранная организация "Щит". Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

"Сегодня в Индустриальный районный суд г. Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Частная охранная организация "Щит" Злобина А.", — сказано в записи.