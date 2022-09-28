В Минцифры не увидели оснований для удаления приложений VK из App Store
Глава Минцифры Шадаев заявил об отсутствии оснований для удаления приложений VK из App Store
Непонятно, почему американская компания Apple приняла решение удалить из цифрового магазина App Store приложения VK, ведь никаких юридических оснований для этого не было. Об этом заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято", — сказал он.
Ранее сервисы "ВКонтакте" (основные приложения — VK и "ВК Музыка") внезапно пропали из App Store вечером 26 сентября. При этом причина их блокировки официально не называется. Эксперт Владимир Зыков назвал данное решение Apple ударом ножом в спину. По его мнению, такие действия могут быть связаны с желанием ввести санкции против гендиректора VK Владимира Кириенко, которого уже "наказали" в феврале. Сегодня РКН потребовал объяснить причины удаления VK и других российских приложений из Аpp Store.
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