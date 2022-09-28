В Минцифры не увидели оснований для удаления приложений VK из App Store

Непонятно, почему американская компания Apple приняла решение удалить из цифрового магазина App Store приложения VK, ведь никаких юридических оснований для этого не было. Об этом заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято", — сказал он.