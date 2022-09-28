Северная Осетия ввела режим повышенной готовности из-за очередей на границе с Грузией

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на фоне ситуации с километровыми очередями и пробками возле КПП Верхний Ларс подписал указ о введении режима повышенной готовности. Документ с сегодняшнего дня, 28 сентября, ограничивает въезд машин в регион.

"Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 года и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания", — говорится в документе.