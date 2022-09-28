Северная Осетия ввела режим повышенной готовности из-за очередей на границе с Грузией
Глава Северной Осетии ввёл режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП Верхний Ларс
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на фоне ситуации с километровыми очередями и пробками возле КПП Верхний Ларс подписал указ о введении режима повышенной готовности. Документ с сегодняшнего дня, 28 сентября, ограничивает въезд машин в регион.
"Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 года и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания", — говорится в документе.
При этом данная мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в республику на отдых и имеет необходимые документы.
Напомним, на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Ранее там появился пункт мобилизации, он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. Затем стало известно, что на КПП начали выдавать повестки, однако изначально сообщалось, что это касается лишь жителей Северной Осетии.
ТАСС / Валерий Шарифулин