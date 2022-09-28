Сейчас не время для принятия решения относительно закрытия границы, об этом в телеграм-канале заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет <...> Не те времена, чтобы вводить новый железный занавес, тем более когда это уже делают за нас", — написал депутат.