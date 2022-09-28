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28 сентября, 13:00

"Не время для железного занавеса": В Госдуме рассказали о перспективах закрытия границ

Депутат Нилов: Москва не будет принимать решение о закрытии границ

Москва пока не собирается закрывать российские границы, сейчас не время для этого, ведь нужно принимать исключительно взвешенные решения. Об этом в телеграм-канале заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. <...> Не те времена, чтобы вводить новый железный занавес, тем более когда это уже делают за нас", — написал депутат.

При этом Россия остаётся правовым государством, поэтому для уклонистов от частичной мобилизации в рамках спецоперации на Украине будут действовать определённые законодательные рычаги. Но при этом, подчеркнул Нилов, сейчас как никогда необходимо принимать взвешенные решения, ведь слишком многое стоит на кону.

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Ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из РФ. Она организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами. А силовики Белоруссии начали отслеживать уклонистов из РФ. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами. Накануне Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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