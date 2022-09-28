Москва пока не собирается закрывать российские границы, сейчас не время для этого, ведь нужно принимать исключительно взвешенные решения. Об этом в телеграм-канале заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. <...> Не те времена, чтобы вводить новый железный занавес, тем более когда это уже делают за нас", — написал депутат.