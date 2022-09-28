"Не время для железного занавеса": В Госдуме рассказали о перспективах закрытия границ
Депутат Нилов: Москва не будет принимать решение о закрытии границ
Москва пока не собирается закрывать российские границы, сейчас не время для этого, ведь нужно принимать исключительно взвешенные решения. Об этом в телеграм-канале заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. <...> Не те времена, чтобы вводить новый железный занавес, тем более когда это уже делают за нас", — написал депутат.
При этом Россия остаётся правовым государством, поэтому для уклонистов от частичной мобилизации в рамках спецоперации на Украине будут действовать определённые законодательные рычаги. Но при этом, подчеркнул Нилов, сейчас как никогда необходимо принимать взвешенные решения, ведь слишком многое стоит на кону.
Ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из РФ. Она организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами. А силовики Белоруссии начали отслеживать уклонистов из РФ. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами. Накануне Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин.
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