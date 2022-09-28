В Госдуме оценили возможность закрытия границ
Депутат Нилов оценил возможность закрытия границы
Сейчас не время для принятия решения относительно закрытия границы, об этом в телеграм-канале заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет <...> Не те времена, чтобы вводить новый железный занавес, тем более когда это уже делают за нас", — написал депутат.
Он подчеркнул, что сейчас как никогда необходимо принимать взвешенные решения, ведь слишком многое стоит на кону.
Ранее Погранслужба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из РФ. Она организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами. А силовики Белоруссии начали отслеживать уклонистов из РФ. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами. Накануне Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин.
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