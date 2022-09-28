Отец раненой ученицы заявил, что ижевский убийца уже в детстве был агрессивным
Отец раненной при атаке на ижевскую школу ученицы рассказал о подростковом возрасте убийцы
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 стрелок Артём Казанцев ещё в подростковом возрасте вёл себя странно и агрессивно. По словам отца одной из пострадавших девочек Александра Миледина, тот мог кинуть камнем, плевался, а поговорить с ним было невозможно.
Отец раненной при стрельбе в школе Ижевска девочки рассказал о подростковом возрасте убийцы. Видео © Telegram / SHOT
"Этот вот стрелок, он жил у нас в соседнем подъезде. И я его знал в детстве. <…> Часто вёл себя неадекватно. То камень кинет, то обзовёт как-нибудь. Дрался, ругался, плевался и убегал. Он всё время был один и вёл себя странно", — сказал Александр телеграм-каналу SHOT.
Дочке Александра преступник прострелил обе ноги, на левой задет нерв, конечность не двигается. Есть вероятность, что девочка не сможет ходить. Вместе с другими тяжелоранеными она была отправлена спецбортом в Москву для дальнейшего лечения.
"Она у меня сильная, она молодец, конечно. Первое, что она начала у меня спрашивать, — как себя чувствуют другие одноклассники, как у кого дела. Даже о родителях спрашивала", — признался мужчина.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
Telegram / SHOT