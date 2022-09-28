Отец раненой ученицы заявил, что ижевский убийца уже в детстве был агрессивным

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 стрелок Артём Казанцев ещё в подростковом возрасте вёл себя странно и агрессивно. По словам отца одной из пострадавших девочек Александра Миледина, тот мог кинуть камнем, плевался, а поговорить с ним было невозможно.

Отец раненной при стрельбе в школе Ижевска девочки рассказал о подростковом возрасте убийцы. Видео © Telegram / SHOT

"Этот вот стрелок, он жил у нас в соседнем подъезде. И я его знал в детстве. <…> Часто вёл себя неадекватно. То камень кинет, то обзовёт как-нибудь. Дрался, ругался, плевался и убегал. Он всё время был один и вёл себя странно", — сказал Александр телеграм-каналу SHOT.

Дочке Александра преступник прострелил обе ноги, на левой задет нерв, конечность не двигается. Есть вероятность, что девочка не сможет ходить. Вместе с другими тяжелоранеными она была отправлена спецбортом в Москву для дальнейшего лечения.