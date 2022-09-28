Оператор "Северного потока" допускает возможность ремонта повреждённых ниток газопровода

В компании Nord Stream AG, которая является оператором "Северного потока", не исключают возможного проведения ремонтных работ повреждённых ниток газопровода. Об этом сообщает DPA .

По словам представителя компании, для такой работы есть опыт и поставщики, но прежде всего нужно осмотреть повреждения и оценить причинённый ущерб. Однако для этого требуется разрешение властей на приближение к зонам, где случились ЧП.