Оператор "Северного потока" допускает возможность ремонта повреждённых ниток газопровода
В компании Nord Stream AG, которая является оператором "Северного потока", не исключают возможного проведения ремонтных работ повреждённых ниток газопровода. Об этом сообщает DPA.
По словам представителя компании, для такой работы есть опыт и поставщики, но прежде всего нужно осмотреть повреждения и оценить причинённый ущерб. Однако для этого требуется разрешение властей на приближение к зонам, где случились ЧП.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE