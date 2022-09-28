Вучич рассказал, признает ли Сербия референдумы

Белград не может признать референдумы о вхождении в состав России, прошедшие в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

"Сербия не может это признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН", — отметил сербский лидер.