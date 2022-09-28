Вучич рассказал, признает ли Сербия референдумы
Вучич заявил, что Сербия не может признать итоги референдумов
Белград не может признать референдумы о вхождении в состав России, прошедшие в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.
"Сербия не может это признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН", — отметил сербский лидер.
Он добавил, что в интересах Белграда "защищать территориальную целостность международно признанных стран". Это для Сербии, по словам Вучича, имеет решающее значение.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.