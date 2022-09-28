Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян
Госдума во II и III чтениях приняла закон о кредитных каникулах для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы. В соответствии с документом, военнослужащему-заёмщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора.
В частности, можно будет запросить приостановление исполнения долговых обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или договориться об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Кстати, ограничение "одни каникулы на один кредит" на мобилизованных заёмщиков не распространяется.
Ко II чтению законодатели уточнили круг лиц, подпадающих под действие закона: помимо мобилизованных это контрактники и добровольцы. А в случае гибели военного во время службы или его смерти из-за ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту, а также по кредитам тех, кто находится у него на иждивении, будут прекращены полностью либо частично.
Ранее стало известно, что ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных, Лайф разбирался здесь.
ТАСС / Донат Сорокин