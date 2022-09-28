Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Госдума во II и III чтениях приняла закон о кредитных каникулах для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций и сенаторы. В соответствии с документом, военнослужащему-заёмщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора.

В частности, можно будет запросить приостановление исполнения долговых обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или договориться об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Кстати, ограничение "одни каникулы на один кредит" на мобилизованных заёмщиков не распространяется.