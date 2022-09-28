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28 сентября, 13:53

Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом

<p>Лукашенко встретился с Бжанией в Абхазии. Обложка © <a href="http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=14985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Президента Республики Абхазия</a></p>

Лукашенко встретился с Бжанией в Абхазии. Обложка © Администрация Президента Республики Абхазия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. В рамках поездки он встретился с главой республики Асланом Бжанией, с которым обсудил вопросы укрепления отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера. Уточняется, что встреча состоялась на государственной даче в Пицунде.

Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Видео © Telegram / Sputnik Абхазия

Президента Белоруссии встретили небольшой экскурсией и национальными танцами. Абхазский лидер выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс взаимоотношениям двух народов.

"Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!" — сказал Бжания.

Лукашенко поблагодарил коллегу за тёплые слова и отметил, что "ностальгия никогда не покидает". Он также вспомнил, как посещал Абхазию более 25 лет назад, будучи ещё "обычным человеком" — депутатом парламента. Президент Белоруссии также подчеркнул, что его визит не связан с какой-то особой ситуацией.

"У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", — подчеркнул он.

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Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко выразил уверенность в победе в противостоянии с Западом. Он отметил, что "наше дело правое".

Варвара Романова

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