Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. В рамках поездки он встретился с главой республики Асланом Бжанией, с которым обсудил вопросы укрепления отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера. Уточняется, что встреча состоялась на государственной даче в Пицунде.

Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Видео © Telegram / Sputnik Абхазия

Президента Белоруссии встретили небольшой экскурсией и национальными танцами. Абхазский лидер выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс взаимоотношениям двух народов.

"Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!" — сказал Бжания.

Лукашенко поблагодарил коллегу за тёплые слова и отметил, что "ностальгия никогда не покидает". Он также вспомнил, как посещал Абхазию более 25 лет назад, будучи ещё "обычным человеком" — депутатом парламента. Президент Белоруссии также подчеркнул, что его визит не связан с какой-то особой ситуацией.

"У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", — подчеркнул он.