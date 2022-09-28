Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН из-за аварий на "Северных потоках"
Россия намерена созвать официальное заседание Совбеза ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщила в своём телеграм-канале в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее представительница внешнеполитического ведомства России призвала президента США Джо Байдена ответить, причастны ли американцы к ЧП на "Северных потоках", о чём сам Байден предупреждал ещё в феврале.
Напомним, что о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2" стало известно 26 сентября, а позже падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency