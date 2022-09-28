НМ ДНР: Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил

Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону союзных сил в Красном Лимане, но им дают достойный отпор военные НМ ДНР и ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции республики в телеграм-канале.

Военные НМ ДНР — о контроле над Красным Лиманом. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

"Противник как малыми, так и усиленными группами пытается прорвать обороны наших защитников с южной стороны. Обстановка на трассе Лиман – Сватово спокойна. Там противник пытался мобильными группами прощупать обстановку, получил достойный отпор и отступил", — рассказал военный корреспондент НМ ДНР Павел Фоменко.

При этом военный НМ ЛНР с позывным Красный сообщил, что ВСУ пытались пройти на южную сторону Красного Лимана. Однако у противника ничего не получилось. Также украинские войска безуспешно пытаются отрезать трассу Сватово – Красный Лиман. Причём, продолжил он, ВСУ пытаются прорваться через оборону союзных сил и сегодня, но попытки по-прежнему тщетны.

А военнослужащий НМ ДНР с позывным Кузя рассказал, что в Красном Лимане идут тяжёлые бои, но город всё равно остаётся под контролем сил республики, как и трассы. Кроме того, по его словам, сейчас за ВСУ бьётся мало украинцев, в большей степени союзным силам приходится противостоять наёмникам из Польши и США.

"По сути, сейчас мы воюем не с Украиной, а больше всего с той стороной", — подчеркнул военный.