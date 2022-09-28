Самолёт Москва – Алма-Ата возвращается в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Алма-Ату, возвращается в аэропорт Шереметьево из-за возможной неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Борт провёл в воздухе чуть более полутора часов и изменил курс, а затем находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.

"Лайнер готовится к посадке", — уточнил собеседник агентства.