Самолёт Москва – Алма-Ата возвращается в Шереметьево из-за неисправности
Пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Алма-Ату, возвращается в аэропорт Шереметьево из-за возможной неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Борт провёл в воздухе чуть более полутора часов и изменил курс, а затем находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.
"Лайнер готовится к посадке", — уточнил собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, как в самолёт авиакомпании EasyJet, выполняющий рейс из Милана в Неаполь, ударила молния. На борту в тот момент находилось 90 пассажиров, никто из них не пострадал, а вот сам самолёт оказался повреждён.
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