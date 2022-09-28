Член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Кирилл Кабанов в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, почему иностранцам, получившим российское гражданство, необходимо вручать повестки в рамках мобилизации. Как подчеркнул эксперт, сегодня настал момент, когда приехавшим на заработки мигрантам не помешало бы отдать гражданский долг России.

"Огромное количество новых граждан, в первую очередь из Средней Азии, которые прибыли в Россию, понятно, что они прибыли зарабатывать деньги, получать социальные блага. Но наступил момент, когда нужно отдавать долг. У нас в конституции написано, что это священный долг Родине. И надо определяться с их позицией в отношении выполнения военных обязанностей, в том числе и мобилизации", — сказал Кабанов.