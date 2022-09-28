В СПЧ объяснили, почему мигранты должны получить повестки
Член СПЧ Кабанов объяснил, почему мигрантам с гражданством РФ надо вручать повестки
Член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Кирилл Кабанов в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, почему иностранцам, получившим российское гражданство, необходимо вручать повестки в рамках мобилизации. Как подчеркнул эксперт, сегодня настал момент, когда приехавшим на заработки мигрантам не помешало бы отдать гражданский долг России.
"Огромное количество новых граждан, в первую очередь из Средней Азии, которые прибыли в Россию, понятно, что они прибыли зарабатывать деньги, получать социальные блага. Но наступил момент, когда нужно отдавать долг. У нас в конституции написано, что это священный долг Родине. И надо определяться с их позицией в отношении выполнения военных обязанностей, в том числе и мобилизации", — сказал Кабанов.
По его мнению, это станет хорошим ответом на запрет властей Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана на участие их граждан в российской спецоперации в добровольном порядке. К примеру, в Израиле, как отметил эксперт, уже давно применяется подобная практика. Там приезжим даётся год для обустройства на новом месте, после чего они, вне зависимости от возраста и пола, призываются на военную службу.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.
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