Берлин продолжит поддерживать Киев и не признает референдумы в Донбассе
Шольц заверил Зеленского, что Германия продолжит поддерживать Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Киева и пообещал новые поставки оружия. Об этом сообщил кабмин ФРГ.
"Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", — сказано в записи.
Шольц также заявил, что Берлин никогда не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее Лайф рассказывал, что новый посол Украины в Германии Алексей Макеев после отказа Шольца вновь потребовал от Германии танки Leopard. Он написал, что Киеву нужна ещё "одна крупная кошка — леопард, которая поможет расширить ареал на востоке страны".
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