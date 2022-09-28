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28 сентября, 14:21

Берлин продолжит поддерживать Киев и не признает референдумы в Донбассе

Шольц заверил Зеленского, что Германия продолжит поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Киева и пообещал новые поставки оружия. Об этом сообщил кабмин ФРГ.

"Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", — сказано в записи.

Шольц также заявил, что Берлин никогда не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Ранее Лайф рассказывал, что новый посол Украины в Германии Алексей Макеев после отказа Шольца вновь потребовал от Германии танки Leopard. Он написал, что Киеву нужна ещё "одна крупная кошка — леопард, которая поможет расширить ареал на востоке страны".

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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