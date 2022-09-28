Берлин продолжит поддерживать Киев и не признает референдумы в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Киева и пообещал новые поставки оружия. Об этом сообщил кабмин ФРГ.

"Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", — сказано в записи.

Шольц также заявил, что Берлин никогда не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.