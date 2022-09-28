РФ запросила заседание СБ ООН по инциденту на "Северном потоке" на 29 сентября
Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток", оно может состояться завтра. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, подтвердив заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.
"Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток "Северного потока". Ожидаем его проведения завтра", — написал Полянский в телеграм-канале.
Напомним, что о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2" стало известно 26 сентября, а позже падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
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