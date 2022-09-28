РФ запросила заседание СБ ООН по инциденту на "Северном потоке" на 29 сентября

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток", оно может состояться завтра. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, подтвердив заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.