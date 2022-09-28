На Украине начали задерживать выезжающих в Польшу студентов

Украинских студентов, проходящих обучение в иностранных вузах, начали задерживать на границе с Польшей при попытке пройти через пункты пропуска во Львовской области. Об этом сообщает издание "Страна".

Пограничники задерживают студента, который собрался выехать в Польшу. Видео © Telegram / "Политика страны"

"На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области. — Прим. Лайфа) начали задерживать студентов", — говорится в сообщении.

На опубликованном в телеграм-канале издания ролике видно, что двое пограничников с автоматами уводят молодого парня, который сопротивляется и кричит: "Вы что делаете?"