На Украине начали задерживать выезжающих в Польшу студентов
Украинских студентов, проходящих обучение в иностранных вузах, начали задерживать на границе с Польшей при попытке пройти через пункты пропуска во Львовской области. Об этом сообщает издание "Страна".
Пограничники задерживают студента, который собрался выехать в Польшу. Видео © Telegram / "Политика страны"
"На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области. — Прим. Лайфа) начали задерживать студентов", — говорится в сообщении.
На опубликованном в телеграм-канале издания ролике видно, что двое пограничников с автоматами уводят молодого парня, который сопротивляется и кричит: "Вы что делаете?"
Ранее стало известно, что на Украине запретили уезжать за границу студентам призывного возраста. Как рассказали местные журналисты, в последнее время пограничники стали жаловаться на массовую подделку студенческих документов. В связи с этим было решено окончательно закрыть выезд для абсолютно всех учащихся в вузах граждан Незалежной.
Кадр из видео Telegram / "Политика страны"