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28 сентября, 14:28

На Украине начали задерживать выезжающих в Польшу студентов

Украинских студентов, проходящих обучение в иностранных вузах, начали задерживать на границе с Польшей при попытке пройти через пункты пропуска во Львовской области. Об этом сообщает издание "Страна".

Пограничники задерживают студента, который собрался выехать в Польшу. Видео © Telegram / "Политика страны"

"На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области. — Прим. Лайфа) начали задерживать студентов", — говорится в сообщении.

На опубликованном в телеграм-канале издания ролике видно, что двое пограничников с автоматами уводят молодого парня, который сопротивляется и кричит: "Вы что делаете?"

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Ранее стало известно, что на Украине запретили уезжать за границу студентам призывного возраста. Как рассказали местные журналисты, в последнее время пограничники стали жаловаться на массовую подделку студенческих документов. В связи с этим было решено окончательно закрыть выезд для абсолютно всех учащихся в вузах граждан Незалежной.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Политика страны"

Наталья Исакова

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